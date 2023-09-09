Сбер увеличивает срок действия банковских карт «Мир» вдвое – до 10 лет
13:24 09.09.2023
Сбербанк увеличивает срок действия банковских карт «Мир» вдвое – до 10 лет. Такой срок уже заработал в сентябре для дебетового пластика, а для кредиток он вступит в силу с 3 октября. Об этом рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
«Клиентам теперь не надо каждые 5 лет менять карту на новую. Сбер решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе «Мир» с 5 до 10 лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных – с 3 октября», – сказал он.
Нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платежных стикеров. Если карта получит повреждения раньше этого срока, ее можно по-прежнему бесплатно перевыпустить в любой момент, добавил Кирилл Царев.
«Наша СберКарта – износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы. Как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы. Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать ее доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке. И важно, что мы снижаем объем пластикового мусора, который образуется в результате утилизации карт», – отметил Кирилл Царев.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке.
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