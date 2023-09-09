Путин и Собянин открыли новую вылетную магистраль на западе Москвы
13:39 09.09.2023
Глава РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли проспект Багратиона – северный дублер Кутузовского проспекта.
Это шоссе от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до МКАДа. Оно интегрировано с платной трассой Северный обход города Одинцово и далее с Можайским и Минским шоссе.
Протяженность шестиполосной магистрали со съездами и 17 искусственными сооружениями составила около 22 км, в том числе основной ход – примерно 10 км. Открытие магистрали от федеральной трассы М1 «Беларусь» до «Москва-Сити» позволило сократить перепробег автотранспорта на 3 км, а время в дороге – примерно до 30 минут. А вот путь от МКАДа до «Москвы-Сити» теперь ускорился в три раза – добраться можно за 15 минут, а не за 45.
Проспект Багратиона будет платным, он оборудован безбарьерной системой взимания платы. Стоимость проезда будет автоматически списываться с предоплаченных транспондеров. Если транспондера нет, заплатить можно будет через мобильные приложения «Парковки России», «Главная дорога» и на сайтах mos.ru и m-road.ru.
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