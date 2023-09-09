Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы

14:00

Глава РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский». Это самый протяженный маршрут диаметров, длиной 86 км. На нем пока 36 остановочных пунктов.

МЦД-4 связывает сразу семь центральных железнодорожных вокзалов Москвы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. На МЦД-4 созданы 38 вариантов пересадок на метро, Московское центральное кольцо и другие диаметры.

МЦД-4 интегрировали с двумя направлениями аэроэкспресса – в аэропорты Шереметьево и Внуково. Это позволило сократить время следования аэроэкспресса до аэропорта Внуково от Киевского вокзала до 33 минут вместо 45.

Открытие МЦД-4 позволяет улучшить транспортное обслуживание более 20 районов Москвы, а также подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного (Балашиха) и других близлежащих населенных пунктов.