Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы
14:00 09.09.2023
Глава РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский». Это самый протяженный маршрут диаметров, длиной 86 км. На нем пока 36 остановочных пунктов.
МЦД-4 связывает сразу семь центральных железнодорожных вокзалов Москвы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. На МЦД-4 созданы 38 вариантов пересадок на метро, Московское центральное кольцо и другие диаметры.
МЦД-4 интегрировали с двумя направлениями аэроэкспресса – в аэропорты Шереметьево и Внуково. Это позволило сократить время следования аэроэкспресса до аэропорта Внуково от Киевского вокзала до 33 минут вместо 45.
Открытие МЦД-4 позволяет улучшить транспортное обслуживание более 20 районов Москвы, а также подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного (Балашиха) и других близлежащих населенных пунктов.
НОВОСТИ
- 14:30 09.09.2023
- G20 не является платформой для решения геополитических проблем - декларация
- 14:25 09.09.2023
- Объявлены места проведения трех следующих саммитов G20
- 14:15 09.09.2023
- Участники саммита G20 высказались за реформирование ВТО
- 13:39 09.09.2023
- Путин и Собянин открыли новую вылетную магистраль на западе Москвы
- 13:24 09.09.2023
- Сбер увеличивает срок действия банковских карт «Мир» вдвое – до 10 лет
- 12:35 09.09.2023
- В рамках ВЭФ Путин проведет встречи с вице-президентом Лаоса и вице-премьером Госсовета КНР
- 12:19 09.09.2023
- Депутат МГД Шарапова: Онлайн-голосование – удобный способ голосования на выборах мэра
- 11:00 09.09.2023
- На саммите в Индии Эрдоган призывает лидеров выполнить требования РФ по зерновой сделке - СМИ
- 10:57 09.09.2023
- Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел в Москве
- 10:51 09.09.2023
- Второй день голосования на выборах мэра начался в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать