Участники саммита G20 высказались за реформирование ВТО
14:15 09.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы подтверждаем необходимость проведения реформы ВТО с целью совершенствования всех ее функций на основе процесса с участием всех членов [организации] и сохраняем приверженность проведению дискуссий с целью создания к 2024 году полностью и хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов», — говорится в документе.
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