Объявлены места проведения трех следующих саммитов G20

14:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующие саммиты Группы двадцати (G20) пройдут в Бразилии, ЮАР и США. Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

«Мы с нетерпением ждем возможности встретиться снова в Бразилии в 2024 году и в Южной Африке в 2025 году, а также в Соединенных Штатах в 2026 году в начале нового цикла», — отмечается в документе.