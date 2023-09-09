Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы
14:58 09.09.2023
Глава РФ Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы. По словам президента, выборы – это прямое выражение воли граждан и возможность влиять на будущее. "Я прошу жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять участие, - заявил президент. - Тем более, что избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно, имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно. Электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию. Все больше избирателей доверяют ему, пользуются такой возможностью. Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию".
Напомним 8 сентября в Москве стартовали выборы главы города, которые продлятся до 10 сентября. На пост претендуют пять политиков: мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).
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