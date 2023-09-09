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НОВОСТИ

Явка на выборах в ЛНР составила почти 70% - избирком

20:55 09.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 61% избирателей проголосовали на выборах в Народный совет и представительные органы муниципальных образований ЛНР по итогам второго дня голосования. Об этом сообщила на брифинге зампредседателя избиркома региона Марианна Сумская.

«Завершился второй основной день голосования. В 20:00 все избирательные участки закрылись <…>. По состоянию на 20:00 явка составила 60,99%», — сказала Сумская.

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