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В Марракеше от землетрясения сильно пострадал исторический центр города

09:00 10.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение, произошедшее поздно вечером 8 сентября на юге Марокко, нанесло существенный ущерб не только жилым домам и объектам инфраструктуры, но также известным музеям и мечетям страны. Наиболее явно это видно на примере Марракеша — туристического центра международного значения и культурной столицы королевства, которая оказалась городом, наиболее близко расположенным к эпицентру стихии.

Как сообщил информационный портал «360», в результате землетрясения обрушилось множество зданий в знаменитом средневековом квартале (медине), который в 1985 году был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбившиеся путешественникам со всего мира узкие, петляющие между старинными домами улочки уже более суток завалены грудами камней и битого стекла, торчащей в разные стороны арматурой и обломками кровли.

В медине, где сконцентрировано множество средневековых построек и культурных объектов, экзотических ресторанов и магазинов дизайнерской одежды, повсеместно виднеются разрушенные стены и обвалившиеся фасады.

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