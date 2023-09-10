Депутаты Заксобрания ЯНАО на заседании избрали руководителя региона

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на заседании избрали действующего руководителя региона Дмитрия Артюхова губернатором ЯНАО. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания округа.

«Стали известны результаты тайного голосования — большинство депутатов заксобрания Ямала поддержали кандидатуру Дмитрия Артюхова. Он будет занимать пост губернатора ближайшие пять лет. Соответствующее постановление подписал председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин», — сказали в пресс-службе.