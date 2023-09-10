Депутаты Заксобрания ЯНАО на заседании избрали руководителя региона
09:30 10.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Стали известны результаты тайного голосования — большинство депутатов заксобрания Ямала поддержали кандидатуру Дмитрия Артюхова. Он будет занимать пост губернатора ближайшие пять лет. Соответствующее постановление подписал председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин», — сказали в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 11:38 10.09.2023
- Президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Сахалина Валерий Лимаренко обсудили проекты развития региона
- 11:37 10.09.2023
- Сбер зафиксировал новую мошенническую схему с псевдоприложениями «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка»
- 11:36 10.09.2023
- Сбер во II квартале подвергся 32 DDoS-атакам
- 11:25 10.09.2023
- Таможня стран ЕС может не пропустить граждан РФ с личными смартфонами, ноутбуками и даже чемоданами - СМИ
- 11:06 10.09.2023
- ВВС Британии в случае конфликта «придется дорожить каждым фюзеляжем» - доклад
- 10:24 10.09.2023
- Общественный штаб: Третий день выборов в Москве проходит в штатном режиме
- 09:51 10.09.2023
- В Мосгоризбиркоме отметили высокую явку избирателей на выборах мэра
- 09:00 10.09.2023
- В Марракеше от землетрясения сильно пострадал исторический центр города
- 22:10 09.09.2023
- В МГИК отметили отсутствие жалоб и нарушений в ходе второго дня выборов мэра
- 20:55 09.09.2023
- Явка на выборах в ЛНР составила почти 70% - избирком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать