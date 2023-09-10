ВВС Британии в случае конфликта «придется дорожить каждым фюзеляжем» - доклад
11:06 10.09.2023 Источник: Газета.Ru
В ВВС Великобритании нет резервов для военного конфликта, говорится в отчете комитета по обороне Великобритании, опубликованного на сайте парламента.
Согласно данным, опубликованным в отчете, флот Великобритании обладает высокими, но узкоспециализированными возможностями.
«В условиях конфликта с равным соперником, как например в настоящей войне с Россией, придется дорожить каждым фюзеляжем», — говорится в документе.
В комитете по обороне добавили, что на вооружении Военно-воздушных сил стоят 205 самолетов с неподвижным крылом, из которых 159 истребителей и 46 транспортных самолетов. При этом Лондон не владеет воздушными судами, которые бы выполняли функции авиационных комплексов радиообнаружения и наведения.
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