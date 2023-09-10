Сбер во II квартале подвергся 32 DDoS-атакам

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Против Сбера во II квартале совершено 32 DDoS-атаки, их количество выросло с 22 в I квартале. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума. «Мы видим, что количество кибератак на организации финансовой сферы в России остается повышенным», – отметил он.

С начала 2022 года Сбер последовательно реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. «К примеру, уже сейчас центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности – Security Operation Center Сбера – полностью построен на российских решениях, при этом собственные разработки в сфере кибербезопасности Сбербанка составляют 95%», – рассказал Станислав Кузнецов.

Кроме того, Сбер продолжает вести активную работу по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства, добавил он. «В ряде случаев производимые сегодня отечественные средства защиты необходимого функционала и требуемой производительности не имеют, – отметил Станислав Кузнецов. – Прежде всего, речь идет о высокопроизводительных межсетевых экранах, системах обнаружения и реагирования на сетевые атаки, системах контроля доступа к сети и системах защиты виртуализации. До 2025 года, когда в России уже будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры, изменить ситуацию очень сложно. Поэтому сейчас совместно с регуляторами ведется работа по поиску компромиссных решений».