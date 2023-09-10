Сбер зафиксировал новую мошенническую схему с псевдоприложениями «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка»

11:37

Сбербанк зафиксировал новую мошенническую схему с установкой приложений «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», за которыми скрываются программы для удаленного доступа к устройству. Об этом рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника Сбера и убеждает его установить эти приложения. «Если получатель ее установит, мошенник сможет украсть его личную информацию и деньги. Поэтому никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего приложения «Сбербанк онлайн», уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900», – отметил Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что при этом в действиях мошенников появился новый опасный тренд: они все чаще стараются вовлечь в свою схему сразу нескольких членов одной семьи. «После того как злоумышленники убеждают жертву перевести им деньги, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников, – рассказал Станислав Кузнецов. – Если человек убежден, что он спасает свои средства, он может оказать негативное влияние на своих родных. Результатом становятся еще более масштабные финансовые потери для всей семьи».