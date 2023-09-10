0
0
8
НОВОСТИ

Сбер зафиксировал новую мошенническую схему с псевдоприложениями «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка»

11:37 10.09.2023

Сбербанк зафиксировал новую мошенническую схему с установкой приложений «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», за которыми скрываются программы для удаленного доступа к устройству. Об этом рассказал в интервью ТАСС  в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника Сбера и убеждает его установить эти приложения. «Если получатель ее установит, мошенник сможет украсть его личную информацию и деньги. Поэтому никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего приложения «Сбербанк онлайн», уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900», – отметил Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что при этом в действиях мошенников появился новый опасный тренд: они все чаще стараются вовлечь в свою схему сразу нескольких членов одной семьи. «После того как злоумышленники убеждают жертву перевести им деньги, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников, – рассказал Станислав Кузнецов. – Если человек убежден, что он спасает свои средства, он может оказать негативное влияние на своих родных. Результатом становятся еще более масштабные финансовые потери для всей семьи».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:38 10.09.2023
Президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Сахалина Валерий Лимаренко обсудили проекты развития региона
0
39
11:36 10.09.2023
Сбер во II квартале подвергся 32 DDoS-атакам
0
45
11:25 10.09.2023
Таможня стран ЕС может не пропустить граждан РФ с личными смартфонами, ноутбуками и даже чемоданами - СМИ
0
76
11:06 10.09.2023
ВВС Британии в случае конфликта «придется дорожить каждым фюзеляжем» - доклад
0
103
10:24 10.09.2023
Общественный штаб: Третий день выборов в Москве проходит в штатном режиме
0
171
09:51 10.09.2023
В Мосгоризбиркоме отметили высокую явку избирателей на выборах мэра
0
220
09:30 10.09.2023
Депутаты Заксобрания ЯНАО на заседании избрали руководителя региона
0
108
09:00 10.09.2023
В Марракеше от землетрясения сильно пострадал исторический центр города
0
132
22:10 09.09.2023
В МГИК отметили отсутствие жалоб и нарушений в ходе второго дня выборов мэра
0
804
20:55 09.09.2023
Явка на выборах в ЛНР составила почти 70% - избирком
0
678

Возврат к списку