Ключевым партнером НАТО в Центральной Азии Столтенберг назвал Туркмению

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил роль Туркмении как ключевого партнера организации в Центральной Азии. Об этом сообщили в МИД республики.

В ведомстве указали, что 7 сентября посол Туркмении в Бельгии Сапар Пальванов вручил верительные грамоты Столтенбергу в качестве главы миссии при НАТО. «Генеральный секретарь НАТО отметил важность роли Туркменистана как ключевого партнера в Центральной Азии, в частности, в вопросах региональной стабильности и безопасности. При этом подчеркнута активная деятельность страны в деле оказания гуманитарной помощи Афганистану», — говорится в сообщении.