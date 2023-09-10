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НОВОСТИ

Ключевым партнером НАТО в Центральной Азии Столтенберг назвал Туркмению

13:45 10.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил роль Туркмении как ключевого партнера организации в Центральной Азии. Об этом сообщили в МИД республики.

В ведомстве указали, что 7 сентября посол Туркмении в Бельгии Сапар Пальванов вручил верительные грамоты Столтенбергу в качестве главы миссии при НАТО. «Генеральный секретарь НАТО отметил важность роли Туркменистана как ключевого партнера в Центральной Азии, в частности, в вопросах региональной стабильности и безопасности. При этом подчеркнута активная деятельность страны в деле оказания гуманитарной помощи Афганистану», — говорится в сообщении.

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