Защитный климатический экран для «Троицы» Рублева может быть создан Росатомом - СМИ
14:30 10.09.2023 Источник: РБК
Третьяковская галерея обратилась к «Росатому» с предложением создать специальную климатическую капсулу для иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым в XV веке, сообщил РБК источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердил источник в «Росатоме».
По словам собеседника в госкорпорации, сейчас там ждут уточненного технического задания от представителей Третьяковки. Он также напомнил, что у «Росатома» есть дочерняя инжиниринговая компания «Элерон», которая занимается разработкой и производством высокотехнологичных систем защиты и безопасности.
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