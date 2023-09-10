Венгрия задумалась о переводе своих ядерных реакторов с российского топлива на французское -СМИ

15:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии намерено в перспективе перевести работу АЭС в Пакше с российского на французское ядерное топливо, чтобы уменьшить свою энергетическую зависимость от России. Как сообщило интернет-издание Telex, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на встрече с участниками Венгерского гражданского форума.

Мероприятие, состоявшееся в субботу в курортном местечке Кётче (область Шомодь) вблизи озера Балатон, носило закрытый характер, однако Telex узнало о содержании речи премьера из своих источников. По сведениям интернет-издания, перечисляя задачи правительства на предстоящие годы, Орбан отметил, в частности, что в их число входит достижение «энергетической самодостаточности, которая будет включать в себя работу АЭС „Пакш“ на французском топливе вместо российского».