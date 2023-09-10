Венгрия задумалась о переводе своих ядерных реакторов с российского топлива на французское -СМИ
15:23 10.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мероприятие, состоявшееся в субботу в курортном местечке Кётче (область Шомодь) вблизи озера Балатон, носило закрытый характер, однако Telex узнало о содержании речи премьера из своих источников. По сведениям интернет-издания, перечисляя задачи правительства на предстоящие годы, Орбан отметил, в частности, что в их число входит достижение «энергетической самодостаточности, которая будет включать в себя работу АЭС „Пакш“ на французском топливе вместо российского».
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