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Турция собирается просить Генсека ООН направить РФ еще одно письмо по поводу зерновой сделки

16:10 10.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что попросит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша направить РФ еще одно письмо с предложениями по зерновой сделке.

«Ранее Гутерриш направил письмо [российской стороне]. С нашей стороны к нему будет просьба направить второе письмо, которое станет обновлением к первому. Оно будет касаться страхования и SWIFT. И это может придать развитие вопросу. И мы будем следить за темой», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Нью-Дели, где проходил саммит Группы двадцати.

Он также отметил, что «еще не потерял надежду на то, что зерновая сделка может возобновиться».

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