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Совбез РФ: За период СВО на территории страны совершено 143 преступления террористической направленности

17:10 10.09.2023 Источник: Интерфакс

В Совете безопасности РФ заявили, что в России с начала специальной военной операции (СВО) на Украине произошло 143 террористических преступления, за ними стоят украинские спецслужбы.

"С началом специальной военной операции на Украине количество террористических проявлений у нас в стране резко возросло", - сказал в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"За этот период на территории страны совершено 143 преступления террористической направленности, в том числе 131 теракт, усилиями спецслужб и правоохранительных органов предотвращено 256 террористических преступлений, из них 144 теракта", - сообщил Коков.

"Наиболее резонансными из них стали подрывы газопровода Северный поток, Крымского моста, Каховской ГЭС, ракетные обстрелы Запорожской АЭС. Атаки беспилотников на Курскую АЭС, объекты гражданской инфраструктуры Московского региона, Крымского полуострова, Саратовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Псковской, Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской областей, морских портов Севастополя и Новороссийска. А также вооруженное нападение украинской диверсионно-террористической группы на приграничные поселки в Белгородской области", - сообщил Коков.

"С февраля 2022 года предотвращены свыше 70 крупных терактов, включая попытки подрыва газопровода "Турецкий поток", высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолетов гражданской и военной авиации в местах базирования. Пресечены диверсии на объектах энергетики и транспорта в Республике Крым, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.

"Задержаны и привлечены к уголовной ответственности более 300 лиц, причастных к совершению по заданиям украинских спецслужб нападений на военкоматы, административные здания и объекты железнодорожной инфраструктуры", - сообщил он.

Коков заявил, что Украина при помощи "западных консультантов" планировала "совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой "грязной" бомбы с целью последующего обвинения России в ядерном терроризме".

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