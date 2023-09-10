Байден заявил, что в Дели встречался с «человеком номер два» в Китае

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден на полях саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, возглавлявшим китайскую делегацию на мероприятии. Американский лидер заявил об этом на пресс-конференции в Ханое.

«Моя команда, мои сотрудники по-прежнему встречаются с людьми председателя [КНР] Си [Цзиньпина] <…>. Я встречался в Индии с его человеком „номер два“, — отметил президент США.