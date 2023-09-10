0
0
149
НОВОСТИ

Байден заявил, что в Дели встречался с «человеком номер два» в Китае

18:10 10.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден на полях саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, возглавлявшим китайскую делегацию на мероприятии. Американский лидер заявил об этом на пресс-конференции в Ханое.

«Моя команда, мои сотрудники по-прежнему встречаются с людьми председателя [КНР] Си [Цзиньпина] <…>. Я встречался в Индии с его человеком „номер два“, — отметил президент США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:09 10.09.2023
В ЦИК РФ назвали примерно время, когда будет закончен подсчет голосов
0
55
17:10 10.09.2023
Совбез РФ: За период СВО на территории страны совершено 143 преступления террористической направленности
0
228
16:10 10.09.2023
Турция собирается просить Генсека ООН направить РФ еще одно письмо по поводу зерновой сделки
0
296
15:23 10.09.2023
Венгрия задумалась о переводе своих ядерных реакторов с российского топлива на французское -СМИ
0
371
14:30 10.09.2023
Защитный климатический экран для «Троицы» Рублева может быть создан Росатомом - СМИ
0
375
14:27 10.09.2023
Москвичи потратят баллы «Миллиона призов» на благотворительные цели
0
347
13:45 10.09.2023
Ключевым партнером НАТО в Центральной Азии Столтенберг назвал Туркмению
0
484
12:55 10.09.2023
Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице
0
313
11:57 10.09.2023
Победителями розыгрышей баллов стали 1,8 млн участников ДЭГ
0
435
11:38 10.09.2023
Президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Сахалина Валерий Лимаренко обсудили проекты развития региона
0
469

Возврат к списку