В ЦИК РФ назвали примерно время, когда будет закончен подсчет голосов

19:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подсчет голосов на проходящих в РФ выборах может быть завершен к 4 утра понедельника. Об этом заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев в ходе «Ночи выборов».

«Мы надеемся, что к 4 часам мы завершим подсчет голосов. <…> Утра. <…> И все узнают и новых губернаторов, и новый состав заксобраний, и новых депутатов муниципальных собраний», — пояснил он.