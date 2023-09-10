В ЦИК РФ назвали примерно время, когда будет закончен подсчет голосов
19:09 10.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы надеемся, что к 4 часам мы завершим подсчет голосов. <…> Утра. <…> И все узнают и новых губернаторов, и новый состав заксобраний, и новых депутатов муниципальных собраний», — пояснил он.
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