ЦИК: Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 77% голосов в ДЭГ

22:58

Согласно предварительным данным, действующий мэр Сергей Собянин побеждает на выборах главы города, набирая 77% голосов в системе дистанционного электронного голосования. По данным информационного экрана в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, Собянин («Единая Россия») получил 77,05% голосов избирателей, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ) – 7,96%, спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) – 5,98%, спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») – 5,12%», – сообщается на экране. У депутата Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду») – 3,89% голосов и он занимает пятое место.