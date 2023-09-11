Сбер оценил объем новых китайских инвестпроектов в России в 2 триллиона рублей

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Сбер оценил объем новых китайских инвестпроектов в России в 2 трлн руб. Эту цифру назвал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе деловой сессии Сбера «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» на VIII Восточном экономическом форуме.

Открывая дискуссию, Александр Ведяхин подчеркнул: последние полтора года можно назвать уникальными для российско-китайского экономического партнерства. Цифры товарооборота России и Китая ставят рекорды.

Так, в 2022 году объем двусторонней торговли составил 190 млрд долл. А за первое полугодие – уже 115 млрд долл. То есть можно ожидать, что прошлогодний рекорд будет побит.

Меняется не только объем, но и структура товарооборота. Если раньше из Китая шли в основном товары народного потребления, то сегодня много техники, сервисных решений. По этим направлениям партнер заменил поставки из европейских стран и США. Во взаиморасчетах все чаще используется юань: две трети внешней торговли России перешли на дружественные валюты.

«Сбер приветствует выход китайских компаний на российский рынок, в особенности когда это сопровождается локализацией бизнеса, производства на территории России, – отметил Александр Ведяхин. – По нашей оценке, суммарный портфель новых планируемых на территории нашей страны проектов с китайским капиталом составляет не менее 2 трлн руб. В эту сумму входят проекты в самых разных отраслях – от нефтегазовой до сельского хозяйства, в основном это крупный бизнес. Задача Сбера – помочь и среднему китайскому бизнесу быть успешным в России. Мы сейчас активно над этим работаем. Среди корпоративных клиентов Сбера не менее 7,5 тыс. компаний-резидентов с китайским участием. Мы предлагаем нашим партнерам не только традиционное банковское обслуживание, но и технологические решения и всестороннюю экспертизу по российскому рынку».