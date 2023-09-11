В Киеве полагают, что применение F-16 может начаться грядущей зимой — WSJ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные могут начать боевое применение истребителей F-16 грядущей зимой. Такую оценку неназванных представителей военного руководства Украины приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, в Киеве полагают, что, если обучение «начнется в этом или следующем месяце, небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю». По оценкам украинских официальных лиц, которые приводит газета, американские специалисты могут в течение пяти месяцев подготовить группу из не более чем 10 летчиков, владеющих английским языком.

В то же время газета подчеркивает, что американские чиновники более осторожны в оценках возможных сроков начала применения F-16 украинскими военными. Так, они отмечают, что помимо обучения летчиков необходимо наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей. «Американские официальные лица отмечают, что украинцы смогут начать боевое применение F-16 в середине 2024 года, а, возможно, значительно позже», — указывает WSJ.