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НОВОСТИ

В Кривом Роге слышны взрывы

09:05 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы раздаются в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщило издание «Зеркало недели».

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога.

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