В Кривом Роге слышны взрывы
09:05 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы раздаются в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщило издание «Зеркало недели».
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога.
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