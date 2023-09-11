Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,68% после обработки 100% протоколов
09:20 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы региона с 83,68% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК России.
За Воробьева проголосовали 3 078 424 избирателя. На втором месте — кандидат от КПРФ Александр Наумов, набравший 234 212 голосов (6,37%), на третьем — представитель ЛДПР Кирилл Жигарев (177 210 голосов, или 4,82%), на четвертом — Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду» (149 262 голосов, или 4,06%).
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