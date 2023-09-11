Сбер обновил сервис «Заправить авто» для корпоративных клиентов

08:55

Сбер продолжает развивать универсальную топливную платформу для корпоративных и розничных клиентов, которую приобрел в конце 2021 года. Теперь обновленный сервис для бизнес-клиентов называется «Заправить авто» (ранее FuelUp). Сервис уже провел ребрендинг веб-версии, а до конца года обновится и дизайн мобильного приложения. Об этом на VIII Восточном экономическом форуме сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«С помощью сервиса «Заправить авто» бизнес-клиенты могут сократить издержки своего бизнеса и обеспечить прозрачность корпоративных перевозок, – отметил он. – Решение позволяет предпринимателям отслеживать расход топлива в автопарке в разрезе машин, водителей и территорий, управлять их лимитами и получать скидки на топливо. Мы видим большой интерес клиентов к сервису и будем развивать его, добавляя новый удобный функционал».

Сервис «Заправить авто» помогает корпоративным клиентам Сбера получать скидки на любой вид топлива и управлять заправками своих водителей онлайн, а также повышает эффективность транспортной составляющей бизнеса.

Частные клиенты могут заправиться в сервисе также и в приложении СберБанк Онлайн. Топливо можно оплатить не выходя из машины, вся информация сразу же появляется в приложении. Для заправки достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту Салют в приложении СберБанк Онлайн, выбрать АЗС и указать тип топлива, колонку, объем заправки. В сервисе уже доступно 6500 заправок в разных регионах страны.

До 30 ноября 2023 года для держателей бизнес-карт в мобильном приложении СберБанк Онлайн представлена возможность получать кешбэк до 10% баллами по программе «Бизнес-кешбек» за онлайн-заправки в сервисе «Заправить авто». Накопив 3000 бонусных баллов, можно обменять их на рубли (1 балл равен 1 рублю).