Минэнерго РФ прогнозирует снижение экспорта электроэнергии в 2023 г.

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики РФ прогнозирует, что экспорт электроэнергии по итогам года снизится по сравнению с показателем за 2022 год, при этом ограничения на экспорт в Китай будет действовать до конца года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ.

«Ограничения [по экспорту электроэнергии в Китай] так и будут вводиться до конца года, объем экспорта будет ниже, чем в прошлом году», — сказал он.