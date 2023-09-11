Минэнерго РФ прогнозирует снижение экспорта электроэнергии в 2023 г.
10:00 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство энергетики РФ прогнозирует, что экспорт электроэнергии по итогам года снизится по сравнению с показателем за 2022 год, при этом ограничения на экспорт в Китай будет действовать до конца года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ.
«Ограничения [по экспорту электроэнергии в Китай] так и будут вводиться до конца года, объем экспорта будет ниже, чем в прошлом году», — сказал он.
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