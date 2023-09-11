Пока рано делать выводы о причинах крушения «Луны-25» — Роскосмос

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делать какие-либо выводы о причинах крушения миссии «Луна-25» на данный момент преждевременно, комиссия продолжает работу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Комиссия продолжает работу, ее итоги будут обнародованы после завершения работы. Делать выводы о причинах пока преждевременно», — отметили в госкорпорации.