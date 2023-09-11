0
0
120
НОВОСТИ

Пока рано делать выводы о причинах крушения «Луны-25» — Роскосмос

10:05 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делать какие-либо выводы о причинах крушения миссии «Луна-25» на данный момент преждевременно, комиссия продолжает работу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Комиссия продолжает работу, ее итоги будут обнародованы после завершения работы. Делать выводы о причинах пока преждевременно», — отметили в госкорпорации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:32 11.09.2023
Водолазы обнаружили тело погибшего при крушении вертолета под Вологдой
0
65
10:20 11.09.2023
Связующий Индию и Европу коридор будет рентабельнее китайского проекта — министр
0
99
10:00 11.09.2023
Минэнерго РФ прогнозирует снижение экспорта электроэнергии в 2023 г.
0
129
09:32 11.09.2023
Медведев проиграл Джоковичу в финале Открытого чемпионата США по теннису
0
174
09:20 11.09.2023
Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 83,68% после обработки 100% протоколов
0
177
09:18 11.09.2023
Сбер зарегистрировал первую российскую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии
0
182
09:05 11.09.2023
В Кривом Роге слышны взрывы
0
223
09:00 11.09.2023
В Киеве полагают, что применение F-16 может начаться грядущей зимой — WSJ
0
213
08:55 11.09.2023
Сбер обновил сервис «Заправить авто» для корпоративных клиентов
0
209
08:44 11.09.2023
Сбер оценил объем новых китайских инвестпроектов в России в 2 триллиона рублей
0
209

Возврат к списку