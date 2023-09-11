Водолазы обнаружили тело погибшего при крушении вертолета под Вологдой
10:32 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тело мужчины, погибшего при крушении частного вертолета «Робинсон» в Вологодской области, обнаружено в кабине воздушного судна. Ее нашли водолазы, сейчас ведутся работы по подъему тела. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Вологодской области.
«Сегодня утром на месте крушения вертолета начались водолазные спуски. В кабине обнаружено тело погибшего. Проводится работа по извлечению тела из воды. Накануне спасатели обследовали акваторию и установили точное место крушения», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, ЧП с частным вертолетом «Робинсон» произошло вечером 10 сентября на озере Воже недалеко от острова Спас в Кирилловском округе, в 8 километрах от берега. Вертолет летел очень низко над водой, предположительно, задел воду и упал в озеро. На борту находились трое мужчин. Пилот и один его пассажир выжили, они госпитализированы в вожегодскую больницу с переломами и ушибами.
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