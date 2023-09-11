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НОВОСТИ

В США не считают, что страны G20 смягчили позицию по Украине в декларации — глава Минфина

11:00 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не считают, что страны Группы двадцати (G20) в документе по итогам саммита смягчили позицию по Украине. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times.

«США не считают, что эти формулировки каким-либо образом смягчили заявление G20 по Украине. Очевидно, что было трудно найти язык, который удовлетворил бы США и другие страны, но <…> по существу заявление было очень сильным», — отметила Йеллен.

Ранее лидеры Группы двадцати по итогам саммита в Нью-Дели приняли заявление, в котором признали различие взглядов и оценок по ситуации на Украине среди членов сообщества. Они призвали все государства соблюдать принципы норм международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного урегулирования конфликтов и диалога.

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