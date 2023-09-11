Подросток ранил ножом четверых человек в школе в Ростовской области, он задержан

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подросток в понедельник утром ранил четверых взрослых при попытке пройти в школу с ножом в Неклиновском районе Ростовской области, он задержан очевидцами. Об этом написал губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал», — написал губернатор.