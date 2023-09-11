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Канцлер Австрии выступил против возобновления переговоров о членстве Турции в ЕС

11:20 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против возобновления переговоров о членстве Турции в Евросоюзе и призвал власти сообщества разработать новый формат сотрудничества Брюсселя с Анкарой. Об этом он сказал в интервью газете Welt.

«Мы выступаем за дальнейшее сближение Анкары и Брюсселя, но полноценное членство Турции в ЕС не представляется нам возможным, — сказал Нехаммер. — Важно, чтобы мы честно относились друг к другу, а это включает и официальное прекращение переговоров о вступлении в ЕС, которые были заморожены в течение многих лет, и разработку новой концепции соседского сотрудничества».

В данном контексте канцлер выступил за создание нового партнерства между ЕС и Турцией, основанного на «взаимном доверии и сотрудничестве по экономическим и политическим вопросам».

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан призвал ЕС одобрить заявку республики на вступление, пока есть такая возможность.

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