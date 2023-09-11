Экономическая ситуация в Европе тяжелее, чем в США — Йеллен

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономическая ситуация в Европе более тяжелая, чем в США, где инфляция начала снижаться. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times.

«Большая часть Европы чувствует себя хуже, чем Соединенные Штаты», — считает она. Йеллен также отметила различия в экономическом развитии США и еврозоны, где опасения «по поводу замедления экономического роста более серьезные».

По словам главы Минфина, инфляция в США «действительно снижается», а количество увольнений «незначительно увеличилось».

Ранее Йеллен отметила, что вероятность наступления рецессии в Соединенных Штатах уменьшилась, но это не значит, что риска нет.