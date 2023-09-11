Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕС как ответ на запрет ввоза вещей

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕС, назвав решение Евросоюза по запрету на ввоз вещей плевком в лицо каждому россиянину.

«Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. Мы не расисты в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС. Да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию. Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну», — предложил российский политик, комментируя разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в ЕС из России автомобилей, телефонов, чемоданов, шампуней и т. д. даже для личного пользования.