Маск считает, что изменение климата не приведет к катастрофе

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что изменение климата «не приведет к концу мира». Об этом он написал на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).

«Изменение климата определенно не приведет к концу мира, каким мы его знаем. Если люди будут продолжать упорно трудиться, человечество со временем решит проблему устойчивой энергетики», — написал Маск.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление, а не возможность ядерной войны, можно назвать главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество.