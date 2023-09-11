Маск считает, что изменение климата не приведет к катастрофе
12:20 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск считает, что изменение климата «не приведет к концу мира». Об этом он написал на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).
«Изменение климата определенно не приведет к концу мира, каким мы его знаем. Если люди будут продолжать упорно трудиться, человечество со временем решит проблему устойчивой энергетики», — написал Маск.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление, а не возможность ядерной войны, можно назвать главной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество.
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