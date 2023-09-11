Ослабление рубля было связано с падением цен на нефть в I полугодии — Орешкин
12:32 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ослабление рубля было связано с падением цен на нефть в I полугодии и с восстановлением импорта. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.
«Было несколько причин слабости (рубля — прим. ТАСС). С одной стороны, это было связано с ухудшением цен на нефть, в первом полугодии они довольно серьезно падали, импорт, с другой стороны, восстановился по мере того, как налаживались торговые потоки, произошла переориентация потоков с западных рынков на южный и восточный, поэтому импорт восстановился», — сказал Орешкин.
«Это естественное следствие того, что экономика быстро растет, что уровень потребительского спроса растет, импорт тоже восстанавливался. Это, конечно же, привело к тому, что текущий счет платежного баланса стал послабее и добавил волатильности на рынке», — добавил помощник президента.
НОВОСТИ
- 14:00 11.09.2023
- Нужно довести СВО до конца, чтобы исключить угрозу терактов со стороны Киева — Песков
- 13:32 11.09.2023
- Зеленский признал, что у контрнаступления ВСУ в любом случае не будет «хеппи-энда»
- 13:20 11.09.2023
- Суду Бразилии решать вопрос ареста Путина, если он посетит саммит G20 — Лула да Силва
- 13:05 11.09.2023
- В результате наводнения в Ливии, вызванного циклоном «Даниэль», погибли 150 человек
- 13:00 11.09.2023
- Памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
- 12:20 11.09.2023
- Маск считает, что изменение климата не приведет к катастрофе
- 12:05 11.09.2023
- Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕС как ответ на запрет ввоза вещей
- 12:00 11.09.2023
- Экономическая ситуация в Европе тяжелее, чем в США — Йеллен
- 11:52 11.09.2023
- Мосгоризбирком: Собянин безоговорочно победил в голосовании во всех районах столицы
- 11:32 11.09.2023
- Спрос на ипотеку на новостройки в РФ может снизиться на 20% из-за повышения взноса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать