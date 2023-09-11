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Ослабление рубля было связано с падением цен на нефть в I полугодии — Орешкин

12:32 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ослабление рубля было связано с падением цен на нефть в I полугодии и с восстановлением импорта. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ.

«Было несколько причин слабости (рубля — прим. ТАСС). С одной стороны, это было связано с ухудшением цен на нефть, в первом полугодии они довольно серьезно падали, импорт, с другой стороны, восстановился по мере того, как налаживались торговые потоки, произошла переориентация потоков с западных рынков на южный и восточный, поэтому импорт восстановился», — сказал Орешкин.

«Это естественное следствие того, что экономика быстро растет, что уровень потребительского спроса растет, импорт тоже восстанавливался. Это, конечно же, привело к тому, что текущий счет платежного баланса стал послабее и добавил волатильности на рынке», — добавил помощник президента.

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