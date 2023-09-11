В результате наводнения в Ливии, вызванного циклоном «Даниэль», погибли 150 человек
13:05 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 150 человек погибли в результате вызванного циклоном «Даниэль» наводнения в ливийском городе Дерна, расположенном на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, Правительство национального единства Ливии объявило в городе режим стихийного бедствия.
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