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НОВОСТИ

В результате наводнения в Ливии, вызванного циклоном «Даниэль», погибли 150 человек

13:05 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 150 человек погибли в результате вызванного циклоном «Даниэль» наводнения в ливийском городе Дерна, расположенном на побережье Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, Правительство национального единства Ливии объявило в городе режим стихийного бедствия.

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