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Суду Бразилии решать вопрос ареста Путина, если он посетит саммит G20 — Лула да Силва

13:20 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос ареста президента России Владимира Путина в ходе посещения саммита Группы двадцати G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест российского лидера. Об этом сообщил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.

«Если Путин решит присоединиться (в следующем году к саммиту), принятие решения (о возможном аресте) находится в полномочиях судебной власти, а не моего правительства», — приводит агентство Reuters слова политика. 9 сентября в интервью индийскому телеканалу Firstpost Лула да Силва заявил, что до тех пор, пока он является президентом Бразилии, «его [Путина] не арестуют без разрешения властей».

В то же время, отмечает агентство, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он напомнил, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. По мнению главы республики, подобные соглашения наносят вред развивающимся странам.

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