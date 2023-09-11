Зеленский признал, что у контрнаступления ВСУ в любом случае не будет «хеппи-энда»
13:32 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии в любом случае не будет иметь «хеппи-энда» для Киева, так как вооруженные силы страны, в частности, потеряли на поле боя много военнослужащих.
«Все мы хотим достичь успеха и „хеппи-энда“. Во-первых, это не фильм, он не длится полтора часа. Это контрнаступление, это не кино с „хеппи-эндом“, у нас не будет „хеппи-энда“. Мы потеряли много людей. У нас не будет „хеппи-энда“, мы должны это признать», — сказал он в интервью телекомпании CNN, видео которого опубликовано в телеграм-канале офиса украинского лидера.
При этом Зеленский заявил, что поставки Западом оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не означают достижения скорых результатов на поле боя. «Пока мы сидим и говорим об этом контрнаступлении, [которое пытается проводить ВСУ], когда многие люди говорят, что оно идет очень медленно, оно все еще продолжается», — отметил президент Украины.
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