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НОВОСТИ

Нужно довести СВО до конца, чтобы исключить угрозу терактов со стороны Киева — Песков

14:00 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим продолжает практику терактов, это обуславливает необходимость продолжения специальной военной операции (СВО), чтобы купировать данную угрозу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что «киевский режим не гнушается практикой террористических атак, он не гнушается практикой покушений против известных людей, лидеров общественного мнения и, конечно, ударов по гражданским целям».

«Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать, и, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована», — указал представитель Кремля.

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