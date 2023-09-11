Средства ПВО РФ уничтожили 46 беспилотников ВСУ — МО РФ
14:32 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 46 беспилотников ВСУ в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Евгеновка, Артемовск Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое, Мирное, Харьково», — сказали в ведомстве.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», добавили в ведомстве.
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