Средства ПВО РФ уничтожили 46 беспилотников ВСУ — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 46 беспилотников ВСУ в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Петровское, Евгеновка, Артемовск Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Новое, Мирное, Харьково», — сказали в ведомстве.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», добавили в ведомстве.