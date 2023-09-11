Кремль объявил о скором визите Ким Чен Ына в Россию

14:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом», — говорится в сообщении.