Кремль объявил о скором визите Ким Чен Ына в Россию
14:14 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом», — говорится в сообщении.
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