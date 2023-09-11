Финансовый эффект Сбера от искусственного интеллекта составил 560 миллиардов рублей с 2020 года

14:25

Финансовый эффект Сбера от внедрения искусственного интеллекта составил 560 млрд руб. за последние три года. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на VIII Восточном экономическом форуме.



В период с 2020 по 2022 годы финансовый эффект от внедрения инструментов искусственного интеллекта в Сбере ежегодно в среднем рос примерно на 50%. Ожидается, что по итогам этого года он превысит 350 млрд руб.

Ведяхин подчеркнул, что основной рост доходов банка искусственный интеллект обеспечивает в риск-менеджменте и в персонализации предложений для клиентов, благодаря повышению качества кредитного скоринга и улучшению клиентского опыта.

Максимальное сокращение расходов искусственный интеллект дает в повышении операционной эффективности, в том числе в оптимизации офисов и маршрутов инкассации, а также в переводе части взаимодействия с клиентами на чат-боты и виртуального ассистента.