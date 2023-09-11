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Финансовый эффект Сбера от искусственного интеллекта составил 560 миллиардов рублей с 2020 года

14:25 11.09.2023

Финансовый эффект Сбера от внедрения искусственного интеллекта составил 560 млрд руб. за последние три года. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на VIII Восточном экономическом форуме.

В период с 2020 по 2022 годы финансовый эффект от внедрения инструментов искусственного интеллекта в Сбере ежегодно в среднем рос примерно на 50%. Ожидается, что по итогам этого года он превысит 350 млрд руб.

Ведяхин подчеркнул, что основной рост доходов банка искусственный интеллект обеспечивает в риск-менеджменте и в персонализации предложений для клиентов, благодаря повышению качества кредитного скоринга и улучшению клиентского опыта.

Максимальное сокращение расходов искусственный интеллект дает в повышении операционной эффективности, в том числе в оптимизации офисов и маршрутов инкассации, а также в переводе части взаимодействия с клиентами на чат-боты и виртуального ассистента.

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