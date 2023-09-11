Депутат предложил ввести полный запрет на вывод капитала из России
15:00 11.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Депутат Делягин предложил ввести полный запрет на вывод капитала из России. Таким образом парламентарий прокомментировал инициативу главы ВТБ Андрея Костина ограничить рублёвые переводы сограждан за рубеж на уровне 100 млн, чтобы «закрыть лазейки».
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин поддержал эту идею, однако счёл её «недостаточной по воплощению».
«Любой вывод капитала из страны именно как вывод капитала должен быть запрещён. Естественно, что когда люди оказывают помощь родственникам, оплачивают учёбу, что-то ещё делают, то это не вывод капитала. Для этого, во-первых, нужно указывать целевое назначение средств, а во-вторых, понятно, что это не 100 миллионов рублей в месяц.
То, что предлагается ограничить вывод денег из страны на физлицо в миллион долларов в месяц — это ярко иллюстрирует масштабы вывода капитала. Предложение руководителя ВТБ Костина — совершенно правильное по идее, но совершенно недостаточное по воплощению. Инвестиции за рубеж, которые полезны России, должны быть разрешены.
Анонсирование импорта по контрактам как это делалось в 1998 году без сегодняшнего уровня цифровизации должно осуществляться беспрепятственно, но вывод из страны почти по четверти триллиона долларов в год — иначе как преступным назвать нельзя. В этом отношении товарищ Костин абсолютно прав».
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