Россия предложила безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии
15:12 11.09.2023 Источник: Интерфакс
Россия предложила ввести взаимный безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну Саудовской Аравии и Малайзии с целью привлечения обеспеченных туристов в нашу страну, сообщил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали. Те, кто к нам приезжает, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Дальнем Востоке, открывают для себя новую реальность. Мы должны более активно продвигать страну на зарубежных рынках, и на 2024 год мы эту задачу ставим в повестку. Но до этого нам необходимо было решить ряд других задач - в первую очередь, это вопросы с визами. И здесь у нас с 1 августа заработала электронная виза, 30 тыс. иностранных граждан уже приехало за август, половина из них граждане Китая. Рассчитываем, что дальше это будет существенный драйвер", - рассказал он на сессии ВЭФ во Владивостоке, посвященной развитию въездного туризма.
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