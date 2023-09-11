Роль ВТО ослабевает изо дня в день — Песков
15:32 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная торговая организация (ВТО) теряет свою роль в международных делах, и необходимость ее реформирования уже становится очевидной для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
«[Президент РФ Владимир] Путин не раз говорил, что ООН и другие системы, в том числе ВТО, нужно приводить в соответствие с новыми реалиями. Сейчас мы слышим, что страны Запада начинают говорить об этом. Мы согласны: на фоне того экономико-юридического беспредела, который творится сейчас, роль ВТО испаряется изо дня в день, организация не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций в отношении ряда стран. Заявления [о необходимости реформ] отовсюду — это говорит [о том], что система ищет точку успокоения, баланс», — отметил представитель Кремля.
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