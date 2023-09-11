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НОВОСТИ

Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам

16:00 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому еще десять населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести».

Это Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

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