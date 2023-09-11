ЕС может не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества — ЕК
16:12 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.
«Когда речь идет о ценных вещах и товарах, то (санкции — прим. ТАСС) должны строго соблюдаться. Если вы гражданин России и пересекаете границу в одежде, которая подлежит запрету, то вряд ли она будет конфисковываться», — сказал он.
В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе «автомобилей с общим числом мест менее 10». Еврокомиссия подчеркивает, что «не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим». В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.
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