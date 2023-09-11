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В Новосибирской области задержали взрослого и двух подростков за серию диверсий

16:32 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Новосибирской области задержали трех человек, в том числе двоих подростков, за серию диверсий на железной дороге и территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержаны трое жителей региона, двое из которых несовершеннолетние. Личности подозреваемых были установлены после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. Следственно-оперативная группа транспортной полиции обнаружила и изъяла с места происшествия улики, которые позволили выйти на след злоумышленников», — сказала она.

Волк добавила, что один из задержанных признался, что задание поджечь релейную станцию он получил в ходе переписки в мессенджере. Свои действия поджигатель и его сообщники фиксировали на камеру смартфона, а видеоотчет о своих преступных действиях отправили анонимному куратору. За диверсию им обещали заплатить 10 тыс. рублей.

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