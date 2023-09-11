В Узбекистане с начала года в 12 раз вырос оргнабор трудовых мигрантов в Россию

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число узбекских трудовых мигрантов, в январе–феврале выехавших в рамках оргнабора на работу в Россию, с начала года увеличилось в 12 раз и составило более 20 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.

«За восемь месяцев текущего года осуществлены организованный набор и отправка на работу в Российскую Федерацию 20 450 граждан Узбекистана», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в январе–апреле текущего года в рамках оргнабора из Узбекистана в Россию выехало 1706 граждан, таким образом, их число с весны выросло в 12 раз.