В Узбекистане с начала года в 12 раз вырос оргнабор трудовых мигрантов в Россию
17:00 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число узбекских трудовых мигрантов, в январе–феврале выехавших в рамках оргнабора на работу в Россию, с начала года увеличилось в 12 раз и составило более 20 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.
«За восемь месяцев текущего года осуществлены организованный набор и отправка на работу в Российскую Федерацию 20 450 граждан Узбекистана», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в январе–апреле текущего года в рамках оргнабора из Узбекистана в Россию выехало 1706 граждан, таким образом, их число с весны выросло в 12 раз.
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