Российская система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Пологам в Запорожской области

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО отразила нанесенный по городу Пологи в Запорожской области ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

«В 13:17 мск киевский режим нанес ракетный удар по городу Пологи. Атаку отразила система ПВО ВС РФ. В результате отражения удара повреждены гараж и хозяйственные постройки частного домовладения. Возникшее возгорание локализовано, угрозы другим домам нет. Погибших и пострадавших нет», — сказал представитель оперативных служб.